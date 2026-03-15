Якщо у 2000 році в Україні молодь віком 15–24 роки складала 14,8% населення (7,349 млн осіб), то через 30 років їх кількість може знизитися до 2,315 млн, що становитиме лише 6,6% населення.

Про це йдеться у звіті World Population Highlights 2026: Youth, пише «Судово-юридична газета».

Колишній професор Крістіанстадського університету (Швеція) Алекс Костюк наголошує, що Україна стрімко очолює світовий «антирейтинг» за цим показником, і молодь у країні стає дефіцитним ресурсом.

Аналіз даних показує, що за пів століття кількість молодих людей в Україні скоротиться більш ніж утричі. Для порівняння, у 2050 році частка молоді в сусідніх країнах і лідерах ЄС залишиться значно вищою: Угорщина – 10,2%, Польща – 11%, Словаччина – 12%, Франція – 12,7%, Німеччина – 15,4%.

Костюк підкреслює, що такі країни зберігають людський капітал значно краще, ніж Україна, яка через демографічну кризу фактично виконує роль «безпекового буфера».

