13 лютого під час Мюнхенської безпекової конференції 2026 компанії-члени Української ради зброярів уклали три угоди про співпрацю.

Про це повідомляє Українська рада зброярів, передає Інше ТВ.

Домовленості передбачають запуск спільних виробництв у Німеччині за моделлю Build with Ukraine. Партнерства спрямовані на масштабування випуску безпілотних систем і наземної робототехніки, стабільні постачання для Сил оборони України та підготовку продуктів до виходу на ринку ЄС і НАТО.

Сторони оголосили про запуск спільного виробництва безпілотних літальних апаратів у Німеччині. Мета – виробництво БпАК (безпілотні авіаційні комплекси) з AI-наведенням для України та країн-членів НАТО. Партнерство поєднуватиме досвід бойового застосування розробок Airlogix, автономне ПЗ Auterion (AI-навігація, автономне керування, стійкість до РЕБ) та виробничі потужності німецького партнера. Перші поставки дронів заплановані на 2026 рік.

Сторони домовилися про створення у Німеччині спільного підприємства для виробництва БпЛА. Wingcopter є піонером у галузі технологій та глобальним інноватором за версією Всесвітнього економічного форуму. Компанія займається розробкою та виробництвом повністю електричних безпілотних літальних апаратів, а також спеціалізується на вдосконаленні логістики термінових вантажів.

Сторони погодили створення спільного підприємства в Німеччині для виробництва наземної роботизованої платформи Termit UGV. Виготовлені системи планують передавати Україні, а також продовжити спільні розробки у сферах штучного інтелекту та автономності.

«Створення спільного підприємства між TENCORE та FERNRIDE — це більше, ніж партнерство. Це поєднання українського бойового досвіду та німецької інженерної точності для формування нової архітектури безпеки в Європі. Разом ми масштабуємо автономні наземні рішення, ефективність яких уже доведена в реальних умовах», — наголосив Максим Васильченко, CEO Tencore.

«Підписання трьох угод у Мюнхені — результат роботи наших українських виробників: Airlogix, Tencore та TAF Drones. Для України такі домовленості означають більше виробничих можливостей і швидше масштабування рішень, які дають практичний ефект для Сил оборони та стійкості держави. Дякую всій українській команді, яка допомогла зробити ці партнерства можливими: представникам профільних державних інституцій, дипломатичній команді та партнерам, які підтримували українських зброярів на місці й працювали над організацією зустрічей. Пишаюся тим, що українські компанії впевнено виходять у міжнародну кооперацію. Попереду багато цікавого», — Ігор Федірко, CEO Української ради зброярів.

Створення трьох спільних підприємств у Німеччині дає Україні такі практичні переваги:

швидше масштабування виробництва систем, які потрібні фронту

більш стабільні ланцюги постачання і менші виробничі ризики в умовах війни

вихід на стандарти, процедури та промислові підходи ринку ЄС і НАТО

підготовка продуктів до довгострокової присутності на європейському ринку та подальшої кооперації з партнерами

Нагадаємо, що Frontline Robotics, член Української ради зброярів, уже масштабує виробництво українських дронів разом із німецькими партнерами Quantum Systems за моделлю Build with Ukraine. Сьогодні, 13 лютого, Президент України повідомив про візит на перше німецько-українське спільне підприємство, яке вже виробляє дрони для української армії. На майданчику продемонстрували виробничу лінію та перший політ, а також передали перший спільно виготовлений ударний дрон.

Build with Ukraine це модель міжнародної кооперації, у якій українські виробники надають конструкторські рішення, технологічну експертизу та бойовий досвід застосування, а партнери забезпечують промислову інфраструктуру, інженерну підтримку та виробниче масштабування у країнах ЄС.

