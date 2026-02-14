У межах системних заходів зі зниження наступального потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України продовжують завдавати ураження по важливих військових об’єктах ворога.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, передає Інше ТВ.

Так, підтверджено, що 12 лютого 2026 року у районі н.п. Новоозерне на тимчасово окупованих територіях українського Криму успішно уражено транспортно-десантний катер БК-16 противника.

Також 12 лютого у районі н.п. Гвардійське (ТОТ АР Крим) уражено радіолокаційну станцію РСП-10.

Серед іншого в районі н.п. Приморськ (ТОТ Запорізької області) тієї ж доби уражено вузол зв’язку російських окупантів.

Окрім того, вчора, 13 лютого, у районі Новоекономічного (ТОТ Донецької області) уражено склад боєприпасів ворога.

Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються.

