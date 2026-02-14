У Києві чоловік помер після інциденту з патрульними, які прибули на виклик щодо порушення громадського порядку на дитячому майданчику. Правоохоронці повідомили про початок розслідування обставин події.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на патрульну поліцію Києва.

За даними правоохоронців, 8 лютого близько 01:00 на спецлінію 112 надійшло повідомлення про людей, які розпивали алкоголь на дитячому майданчику, голосно поводилися та порушували вимоги комендантської години.

Патрульні, які прибули на місце, виявили групу осіб із ознаками агресивної поведінки.

Один із чоловіків, за даними поліції, почав погрожувати правоохоронцям і не реагував на їхні вимоги. Для припинення правопорушення до нього застосували фізичну силу та кайданки.

Згодом чоловікові раптово стало зле – він почав втрачати свідомість. Поліцейські зняли кайданки, надали домедичну допомогу та викликали швидку.

Попри реанімаційні заходи медиків, чоловік помер на місці. Для встановлення всіх обставин події викликали слідчо-оперативну групу, а також повідомили Державне бюро розслідувань.

Відомості внесено до ЄРДР за статтею про перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу. За попереднім висновком судово-медичної експертизи, причиною смерті стала хвороба серця.

Обставини інциденту наразі встановлюються.