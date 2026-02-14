Китай надає вирішальну підтримку російській агресії в Україні. Пекін міг би покласти край війні одним телефонним дзвінком до Москви. Про це заявив посол США при НАТО Метью Вітакер, передає Кореспондент.

“Китай міг би зателефонувати Володимиру Путіну і покласти край цій війні завтра ж, а також припинити продаж йому технологій подвійного призначення”, – зазначив Вітакер під час панельної дискусії на Мюнхенській конференції з безпеки.

За його словами, Пекін міг би припинити закупівлю російської нафти і газу, підкресливши, що ця війна “повністю підтримується Китаєм”.

Як пише Bloomberg, з початку повномасштабної війни Пекін і Москва ще більше зміцнили партнерські відносини. Зокрема, Росія залежить від Китаю в постачанні критично важливих деталей і компонентів для дронів та іншої військової техніки. Також Китай знову став найбільшим покупцем російської сирої нафти, незважаючи на посилення міжнародного тиску на критично важливу для Москви торгівлю нафтою.Згідно з даними відстеження, у січні в китайських портах було відвантажено 1,65 млн барелів нафти на день. Це найвищий показник із березня 2024 року і другий за величиною місячний обсяг із моменту вторгнення РФ в Україну 2022 року.