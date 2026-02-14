Сьогодні, 14 лютого, на маршрут №6 вийшов святково прикрашений вагон №1111, який даруватиме пасажирам атмосферу тепла та романтики просто під час поїздки містом.

Такий особливий рейс до Дня закоханих підготували працівники КП «Миколаївелектротранс», повідомляють на підприємстві.

Зустріти святковий транспорт сьогодні можна буде на маршруті №6:

Центральний ринок: 15:24, 17:13.

Промзона: 14:33, 16:21, 18:08.

