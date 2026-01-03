Незважаючи на складну ніч, сьогодні, 3 січня, в Миколаєві відбувся традиційний захід «Святочний тролейбус», який об’єднав мешканців і гостей міста навколо живої української традиції та святкового настрою.

Про це повідомляє КП «Миколаївелектротранс», передає Інше ТВ.

Тролейбус КП «Миколаївелектротранс» курсував за маршрутом №2, а під час поїздки пасажирів супроводжували виступи артистів Воскресенського палацу культури, вокального ансамблю «Зоряночка» та театру слова «Дарунок неба». Пісні й теплі частування створювали особливу атмосферу свята просто у дорозі.

«Миколаївелектротранс» вдячний творчим колективам за збереження та популяризацію національних традицій, вітаємо всіх з прийдешніми святами та щиро дякує кожному, хто доєднався до святкового заходу.

