Образившись на племінницю через те, що вона не дозволила користуватись її автомобілем, фігурант вночі облив його легкозаймистою речовиною та підпалив. Правоохоронці оперативно розшукали зловмисника та повідомили йому про підозру. За скоєне чоловіку загрожує до 10 років ув’язнення.

Про це повідомили в поліції Миколаївської області, передає Інше ТВ.

Повідомлення про те, що на території приватного домоволодіння в одному із сіл Доманівської громади Вознесенського району горить автомобіль ВАЗ 21011, надійшло до поліції ввечері 1 січня від 31-річної власниці. На місце події негайно прибули слідчо-оперативна група місцевого відділку поліції та рятувальники, які ліквідували пожежу.

Під час огляду місця злочину поліцейські вилучили фрагменти горіння та пляшку із залишками легкозаймистої речовини, які направили на експертне дослідження.

У ході проведення першочергових слідчих та оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили, що напередодні між потерпілою та її 44-річним дядьком виник словесний конфлікт. Причиною сварки стала відмова жінки на дозвіл користуватися родичу її автомобілем. Образившись, чоловік облив транспортний засіб легкозаймистою речовиною та підпалив його.

Правоохоронці, за участі фахівців управління кримінального аналізу, встановили особу фігуранта та його місцезнаходження.

Нині слідчі за процесуального керівництва прокуратури повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України «Умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу». Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Найближчим часом суд обиратиме підозрюваному запобіжний захід. Досудове розслідування триває.

