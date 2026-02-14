Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.02.26 орієнтовно склали:
особового складу – близько 1 252 020 (+1 070) осіб
танків – 11 668 (+1) од.
бойових броньованих машин– 24 031 (+3) од.
артилерійських систем – 37 282 (+28) од.
РСЗВ – 1 645 (+3) од.
засоби ППО – 1 300 (+0) од.
літаків – 435 (+0) од.
гелікоптерів – 347 (+0) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 134 306 (+914) од.
крилаті ракети – 4 286 (+0) од.
кораблі / катери – 29 (+1) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 78 388 (+120) од.
спеціальна техніка – 4 071 (+1) од.
Дані уточнюються.