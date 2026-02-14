У межах розслідування масштабної схеми шахрайства з квитками до паризького Лувру на суму близько 10 млн євро французька поліція заарештувала дев’ятьох осіб. Про це повідомляє Кореспондент.

Зазначається, що серед затриманих – двоє працівників музею, кілька гідів та ймовірний організатор оборудки.

Як пишуть ЗМІ, схема могла бути пов’язана з обслуговуванням туристичних груп, зокрема іноземних, і тривати роками.

Прокуратура Парижа розпочала розслідування після звернення від керівництва Лувру.

У музеї запідозрили масштабне шахрайство з повторним використанням квитків, у результаті якого Лувр за останнє десятиліття зазнав збитків на понад 10 мільйонів євро.

Слідчі дії підтвердили повторне використання квитків, а також навмисне розділення туристичних груп, щоб уникнути сплати обов’язкового платежу для гідів, які проводять екскурсії в залах музею.

На думку слідчих, серед персоналу Лувру могли бути спільники зловмисників, яким могли передавати готівку в обмін на ігнорування перевірок квитків. Також є інформація, що частина незаконно отриманих коштів могла бути вкладена у нерухомість за кордоном.

Офіційне судове розслідування було відкрито в червні за підозрами в організованому шахрайстві, відмиванні коштів та корупції. Під час обшуків правоохоронці вилучили значні суми готівки та кошти з банківських рахунків підозрюваних.