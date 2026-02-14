Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі зустрівся з колегами з країн Балтії та Північної Європи, щоб обговорити можливість захоплення нафтових танкерів, пов’язаних із “тіньовим флотом” росії.

Зустріч країн Об’єднаного експедиційного корпусу (JEF) проходила на полях Мюнхенської безпекової конференції (MSC), повідомило в суботу, 14 лютого, агентство Bloomberg з посиланням на джерела, пише LTR.lt.

Агентство зазначає, що дана ініціатива наголошує на зростаючій готовності союзників вжити більш жорстких заходів для обмеження доходів, які дозволяють президенту росії володимиру путіну фінансувати війну проти України. Російські війська останніми місяцями домагалися дорогих, але стійких успіхів на фронті.

“Атмосфера та розуміння зводилися до того, що нам необхідно діяти більш проактивно, – заявив в інтерв’ю Bloomberg міністр оборони Естонії Ханно Певкур. – Меседж полягає в тому, що країни, які надають прапори судам “тіньового флоту”, повинні знати: існують заходи, які можуть бути вжиті іншими державами”.

За словами Певкура, для ухвалення остаточного рішення будуть потрібні додаткові обговорення. Деякі члени альянсу зберігають обережність через “страх ескалації”, пояснив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.

Глава британських збройних сил Річард Найтон представив на зустрічі варіанти дій, включаючи спільні операції із захоплення суден. Подібні дії стали б продовженням американської практики перехоплення танкерів на венесуельському напрямку, яка застосовується після захоплення глави Венесуели Ніколаса Мадуро.

Ступінь участі США у зусиллях під керівництвом Лондона поки що неясна, але координація дій дуже ймовірна. Перехоплення пов’язаних із Росією судів вже викликали стурбованість у Москві, і російські чиновники приватно вимагали від Вашингтона припинити цю практику.

“Тіньовий флот” РФ налічує близько 1500 танкерів, які використовують підставні прапори для обходу західних санкцій. Понад 600 із них вже перебувають під обмеженнями ЄС, Великобританії та США.

Минулого місяця 14 європейських країн зажадали, щоб танкери у Балтійському та Північному морях ходили під прапором однієї держави, щоб припинити практику зміни прапорів.

Велика Британія 7 січня допомогла США захопити танкер Marinera під російським прапором після погоні за виходом судна з Карибського моря. Французькі ВМС 22 січня висадилися на нафтовий танкер, що прямував із росії до Середземного моря. Аналітики Bloomberg зазначають, що злагоджені зусилля можуть перекрити росії легкі шляхи експорту нафти до Азії.

