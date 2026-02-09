“Aquila II” порушило карантин для підсанкційних суден у Карибському басейні”, – заявили в Пентагоні.

When the @DeptofWar says quarantine, we mean it. Nothing will stop DoW from defending our Homeland — even in oceans halfway around the world.



Overnight, U.S. military forces conducted a right-of-visit, maritime interdiction and boarding on the Aquila II without incident in the… pic.twitter.com/kYVAQC5io9 — Department of War 🇺🇸 (@DeptofWar) February 9, 2026

«Aquila II» діяв всупереч встановленому президентом Трампом карантину для суден, на які поширюються санкції, в Карибському басейні. Він плив, а ми слідували за ним. Військове міністерство відстежувало та переслідувало це судно від Карибського басейну до Індійського океану. Жодна інша країна на планеті Земля не має можливості нав’язати свою волю через будь-яку територію. На суші, в повітрі чи на морі наші Збройні сили знайдуть вас і відновлять правосуддя. У вас закінчиться паливо задовго до того, як ви нас випередите.

Військове міністерство позбавить незаконних дійових осіб та їхніх посередників можливості кинути виклик американській владі в глобальній морській сфері”, – заявили в Пентагоні.

Згідно з порталом War&Sanctions, який курує ГУР МО України, Aquila II перевозив російську та венесуельську нафту. Судно перебуває під санкціями США, ЄС, Великої Британії, Швейцарії, Канади та України.

У січні 2025 р. Мінфін США ввів санкції проти компанії Sunne за діяльність в енергетичному секторі економіки РФ. Серед судів, якими володіла компанія на той момент, вважалася Aquila II. Танкер ходить під прапором Панами.