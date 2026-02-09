Через війну в Україні почалася зворотна еволюція собак. Про це пише видання The New York Times, спираючись на дослідження, передає Zn.ua.

За короткий, за історичними мірками, період колишні домашні тварини дедалі більше нагадують диких, пише видання з посиланням на дослідження, опубліковане в журналі Evolutionary Applications.

Фахівці зібрали дані про 763 собаки з дев’яти регіонів України. Команда працювала з притулками для тварин, а ветеринари та волонтери збирали дані від безпритульних собак у потенційно безпечних районах, а іноді й у районах, визначених як небезпечні території.

Збором інформації на передовій займався Ігор Дикий, зоолог Львівського національного університету імені Івана Франка, який служив як доброволець поблизу міста Лиман у Донецькій області, а пізніше — поблизу Харкова.

Більшість висновків команди свідчать про те, що собаки на передовій за надзвичайно короткий проміжок часу набували рис диких видів — таких як вовки, койоти чи дінго.

Як приклад трансформації дослідники наводять те, що собаки на передовій рідко мали морди, які були або короткими, як у французького бульдога, або видовженими, як у такси. У багатьох також зменшилася маса тіла. Навіть вуха тварин набули іншої форми, причому загострені вуха зустрічалися частіше, ніж висячі.

«На передовій собаки з ознаками “дикого” фенотипу справді виживають частіше: прямі вуха, прямий хвіст, менше білого кольору в забарвленні», — цитує видання Марію Марців, зоолога Львівського університету.

Ще один співавтор дослідження, докторант Гданського університету в Польщі Малгожата Вітек, додала, що «війна діє як потужний фільтр»: тобто сприяє виявленню рис, які підвищують виживання в екстремальних умовах.

У зонах бойових дій в Україні також були виявлені інші характеристики, які частіше асоціюються з дикими видами собак: там було менше старих, хворих та поранених тварин, а собаки на передовій частіше жили групами.

«Найбільше нас здивувало те, як швидко ці зміни проявилися. Війна тривала відносно короткий час, проте відмінності між собаками на передовій та іншими популяціями вже були дуже помітними», — зазначила Вітек.