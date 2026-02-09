Про це та про те, як саме працівники ТЦК порушують права громадян, омбудсмен Дмитро Лубінець розповів на засіданні парламентської ТСК.

Серед іншого, омбудсмен повідомив, що працівники ТЦК, порушуючи правила, прикривали свої обличчя під час мобілізаційних заходів. За словами Лубінця, військові ТЦК роблять це для того, щоб унеможливити їхню ідентифікацію після правопорушень, передають Новини.LIVE .

Омбудсман повідомив, що такі випадки масово зустрічалися у минулому році. Окрім того, неодноразово фіксувались затримання громадян працівниками ТЦК без участі представників поліції, що є прямим порушенням.

В цілому кількість скарг на ТЦК зросла у 333 рази від початку повномасштабної війни. У 2022 році до Офісу омбудсмана надійшло 18 звернень від українців щодо порушень з боку ТЦК та СП. У 2023 році — 514, у 2024 році — 3 312, у 2025 — 6 127 скарг.

Громадяни скаржаться на незаконне обмеження пересування під час затримання, доставку до ТЦК, поверхневе проведення медоглядів військово-лікарськими комісіями.

– Це вже не поодинокі випадки, а лавина скарг, які свідчать про системну кризу, яку ми терміново повинні усунути, — заявив Лубінець.

І єдине, що допомагає вплинути на порушення з боку ТЦК — це розголос.

У Білоцерківському ТЦК виявили антисанітарію та відсутність умов для перебування людей. Військкомат не вжив жодних заходів для усунення проблеми після моніторингу та отримання рекомендацій від Офісу омбудсмана.

Діяти почали лише через кілька місяців, коли проблему винесли на загал:

– Єдиний інструмент, який примушує органи швидко реагувати — це публічність. Це публічний розголос. Це реакція представників ЗМІ. Це реакція в соціальних мережах.

Крім того, працівники ТЦК навіть фізично перешкоджали моніторинговій групі омбудсмана на Волині.

Омбудсман повідомив, що надіслав групу зі своїм регіональним представником на виклик щодо порушення прав людини у Волинській області. Військові ТЦК незаконно позбавили волі чоловіка та били його.

Коли група прибула на місце, то їм фізично перешкоджали та навіть понад годину утримували представника омбудсмана у тісному приміщенні.

Лубінець розповів, що на підставі цього факту відкрили кримінальне провадження: порушників поки притягнули до дисциплінарної відповідальності, але Офіс омбудсмана очікує на закінчення кримінального розслідування.

Серед найпоширеніших порушень — швидке проходження ВЛК. За словами омбудсмана, він отримав 1700 скарг на відповідне правопорушення. Йдеться про випадки, коли у громадян не перевіряють медичні документи, не роблять огляд, швидко та безпідставно ухвалюють рішення щодо військовозобов’язаних тощо.

Лубінець зазначив, що фіксувалися випадки, коли мобілізували громадян, які мають проблеми з хребтом, які навіть теоретично не можуть одягнути бронежилет.

Якщо подивитися на регіональний розподіл порушень, то найбільше скарг надходить на Тернопільський обласний ТЦК, найменше — на Хмельницький.

На території Тернопільщини нібито запустили пілотний проєкт. Військовослужбовцям частин надали право самостійно проводити мобілізаційні заходи. Це призвело до різкого збільшення скарг від громадян, розповів омбудсман.

Лубінець зазначає, що офіційна статистика не відображає реальної ситуації, адже до Офісу омбудсмана звертається меншість постраждалих.