“У війні проти українців російська армія використовує своїх “перевірених” союзників – мороз і морок. Але ворогу не вдасться нас зламати”, – підкреслив Головком Олександр Сирський за підсумками наради.

-Підбили підсумки січня. Збройні Сили України стабілізовували обстановку на фронті, зупиняли противника, ефективно знищували його особовий склад та техніку.

Загальні втрати противника в перший місяць року склали 31,7 тис. осіб, що на 9 тис. перевищує обсяги його поповнення за той самий період. Таку тенденцію потрібно продовжувати і зміцнювати.

У ході відвертої розмови проаналізували стан виконання бойових та оперативних завдань, в тому числі щодо відбиття повітряних ударів противника, комплектування і забезпечення наших військ, проведення інженерно-фортифікаційних робіт, підтримання стану правопорядку в ЗС України тощо.

Deep strike

У січні засобами DeepStrike було виконано 48 вогневих завдань з ураження нафтогазової галузі рф.

Внаслідок чого зменшена загальна переробка нафти в рф на 19%, або 53,4 млн тонн на рік.

Повітряні Сили

Завдали 80 авіаударів. Ударні БпЛА Сил оборони України здійснили більше 300 тисяч спеціальних завдань.

В результаті завданих ударів по аеродромах противника зменшилось застосування ворогом керованих авіабомб на 5%.

Робота ППО

Попри наявний дефіцит засобів ураження у січні силами ППО було знищено 21,7 тис. повітряних цілей та 21,6 тис. БпЛА різних типів противника.

Попри чотири роки повномасштабної війни проти переважаючого противника українське військо тримає стрій і продовжує скорочувати чисельність угруповання російського агресора, – зазначив Сирський.