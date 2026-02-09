Поки вдома були відсутні господарі, 40-річний мешканець Одещини проник у квартиру, знайшов сейф із прикрасами із золота і готівкою в іноземній валюті та непомітно виніс його. У результаті низки слідчих та оперативних заходів поліцейські встановили особу зловмисника та затримали його у Одесі. За скоєне чоловіку загрожує до восьми років ув’язнення.

Повідомлення про те, що під час декілька годинної відсутності вдома з помешкання скоєно крадіжку, до Первомайського районного відділу поліції надійшло від місцевої мешканки. Заявниця розповіла, що викрали сейф, у якому зберігались ювелірні вироби, злитки золота та грошові кошти, суму завданих збитків жінка оцінила у понад 850 тисяч гривень, повідомили у поліції Миколаївської області.

На місці події працювали слідчо-оперативна група, оперативники карного розшуку та криміналісти. Поліцейські з’ясували, що зловмисник проник у квартиру потерпілої, пошкодивши вхідні двері.

Провівши низку оперативних та слідчо-розшукових заходів, слідчі та оперуповноважені Первомайського райвідділу поліції за участі співробітників управління карного розшуку та аналітиків кримінального аналізу обласного главку поліції за силової підтримки спецпризначенців Управління Корпусу оперативно-раптової дії (КОРД) та роти поліції особливого призначення встановили особу та затримали зловмисника у Одесі. Ним виявився 40-річний мешканець сусідньої області, який неодноразово притягувався до відповідальності за скоєння аналогічних злочинів.

У ході проведення санкціонованих обшуків за місцем мешкання фігуранта і у його автомобілі, правоохоронці виявили та вилучили частину викраденого майна – ювелірні вироби, а також інші речові докази.

Слідчі затримали чоловіка у процесуальному порядку та за процесуального керівництва Первомайської окружної прокуратури оголосили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України «Крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану». За скоєне фігуранту загрожує до восьми років ув’язнення.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Нині правоохоронці перевіряють причетність чоловіка до скоєння аналогічних злочинів на території району та області.

Досудове розслідування триває.