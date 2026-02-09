Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що варто заборонити росіянам, які воювали проти України, в’їзд у ЄС, пише ЛБ.

“Час запровадити повну заборону на в’їзд до ЄС для громадян Росії, які брали участь у російській агресії проти України”, – написав він.

За його словами, йдеться про довгострокову національну безпеку європейських держав та “захист їхніх громадян від російських бандитів”.

Також, на думку Сибіги, це “встановить правильну ціну за неправильний вибір”: кожен росіянин, який підписує контракт на вторгнення в Україну, знатиме, що він також підписує собі довічну заборону на в’їзд до Європи.

Він нагадав, що Естонія вже впровадила відповідні національні рішення.

“Тепер настав час поширити це на весь Європейський Союз, і я закликаю своїх колег з ЄС серйозно поставитися до цього кроку. Йдеться про зміцнення безпеки Європи”, – зазначив міністр.