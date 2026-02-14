Сполучені Штати продовжують активну роботу над припиненням війни в Україні і залишаються відданими цьому зобов’язанню.

Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо в інтерв’ю Bloomberg, передає «Інформатор».

Він зазначив, що Вашингтон шукатиме способи знайти рішення, яке буде прийнятним для України та водночас прийме Росія.

За словами Рубіо, Росія може частково досягти своїх початкових стратегічних цілей у війні, попри значні втрати. При цьому він підкреслив, що воєнні амбіції президента Володимира Путіна змінилися: тепер він, нібито, прагне контролювати лише ті 20% території Донецької області, які досі не перебувають під окупацією.

“Ми продовжуватимемо шукати способи, щоб побачити, чи існує рішення цієї унікальної проблеми, яке буде прийнятним для України, і яке також прийме Росія”, – сказав Рубіо.

