Державний секретар США Марко Рубіо скасував зустріч з європейськими лідерами щодо війни в Україні, яка була запланована в межах Мюнхенської конференції з безпеки. Про це повідомляє Financial Times, інформує УНН.

Видання вказує, що в Європі бояться, що такий крок сигналізує про зміну настроїв у Вашингтоні. Рубіо мав взяти участь у зустрічі з лідерами Німеччини, Польщі, Фінляндії та Європейської комісії у п’ятницю вдень, але скасував її “в останню хвилину”, пославшись на конфлікт у своєму графіку.

За словами неназваного європейського чиновника, це є “божевіллям”. Як зазначають журналісти, це сталося на тлі дедалі більшого дистанціювання адміністрації президента США Дональда Трампа від європейських союзників і намагань підштовхнути Україну до угоди з росією.

Людям тут так важко повірити, що країна, яка відігравала цю роль у визволенні Європи, створила план Маршалла та альянси, тепер відвертається. І робить це, йдучи на поступки росії – сказав сенатор-демократ Пітер Велч.