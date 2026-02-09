Південнокорейська криптовалютна біржа випадково відправила клієнтам більш ніж 40 мільярдів доларів у біткоїнах, ненадовго зробивши їх мільйонерами.

Про це пише BBC news Україна, передає Інше ТВ.

Біржа мала намір нарахувати клієнтам символічний бонус – дві тисячі вон (близько 1,37 долара), але в п’ятницю помилково відправила їм по дві тисячі біткоїнів.

Представники біржі Bithumb вибачилися, підкресливши, що збій оперативно виявили і майже всі помилково відправлені токени вдалося повернути.

За інформацією компанії, вже через 35 хвилин вона обмежила операції з торгівлі та виведення коштів для 695 користувачів, яких зачепила помилка. Компанія заявила, що їй вдалося повернути 99,7% із 620 тисяч відправлених біткоїнів.

“Ми хочемо підкреслити, що цей інцидент не пов’язаний із зовнішнім зломом чи порушенням безпеки, і жодних проблем із безпекою системи чи управлінням активами клієнтів немає”, – йдеться в заяві Bithumb, опублікованій в п’ятницю.

На екстреній нараді в суботу фінансовий регулятор Південної Кореї повідомив, що починає перевірку того, що сталося. Служба фінансового контролю (FSS) підкреслила, що будь-які ознаки незаконних операцій стануть основою для початку офіційного розслідування.

