За прогнозом Миколаївського обласного центру з гідрометеорології, 10 лютого 2026 року

по Миколаївській області очікується мінлива хмарність.

Без істотних опадів. На дорогах ОЖЕЛЕДИЦЯ.

Вітер східний, 6-11 м/с. Температура повітря: вночі 12-17°С морозу, вдень 1-6°С морозу.

По Миколаєву: температура повітря: вночі 12-14°С морозу, вдень 1-3°С морозу.

Але є й хороша новина. Як повідомила синоптикиня Наталка Діденко, це вже останній напад лютих морозів цієї зими.

“Схоже, що найближча ніч в Україні завершить нарешті період лютої холоднечі”, – вважає Діденко.

За її прогнозом, 10 лютого вночі очікується температура повітря -12…-20, а на півночі до -22 градусів.

Завтра вдень у більшості областей стовпчики термометрів покажуть -4…-11 градусів, на півдні та в західних областях -2…-4 градуси, а на Закарпатті – до +2 градусів.