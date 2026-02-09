Поміркований соціаліст Антоніу Жозе Сегуру здобув переконливу перемогу та п’ятирічний термін на посаді президента Португалії у другому турі виборів у неділю, перемігши свого ультраправого суперника Андре Вентуру, який виступає проти істеблішменту.

Про це повідомляє Reuters.

Сегуру, який отримав підтримку відомих консерваторів, стає першим соціалістичним главою держави за 20 років, змінивши консерватора Марселу Ребелу де Соузу після двох термінів на посаді.



«Відповідь, яку сьогодні дав португальський народ, їхня відданість свободі, демократії та майбутньому нашої країни, природно зворушує мене та викликає гордість за нашу націю», – сказав 63-річний Сегуру журналістам.

Серія штормів останніми днями не змогла стримати виборців, явка була приблизно на тому ж рівні, що й у першому турі 18 січня, хоча кільком невеликим муніципалітетам довелося відкласти голосування на тиждень через повені.

Після підрахунку 95% голосів Сегуро набрав 66%. Вентура 34%, але все ще мав би забезпечити набагато кращий результат, ніж 22,8%, які його антиімміграційна партія «Чега» здобула на минулорічних загальних виборах.

Бюлетені у великих містах, таких як Лісабон і Порту, підраховуються ближче до кінця. Два екзит-поли поставили Сегуро в діапазон 67%-73%, а Вентуру — 27%-33%.

Минулого року «Чега» стала другою за величиною парламентською силою, обігнавши соціалістів і відставши від правоцентристського правлячого альянсу, який набрав 31,2%.



Незважаючи на свою поразку в неділю, 43-річний Вентура, харизматичний колишній телевізійний спортивний коментатор, тепер може похвалитися збільшеною підтримкою, що відображає зростаючий вплив ультраправих у Португалії та більшій частині Європи.

«Уся політична система, як правих, так і лівих, об’єдналася проти мене», — сказав Вентура журналістам, виходячи з католицької меси в центрі Лісабона. «Незважаючи на це… Я вважаю, що лідерство правих сьогодні визначено та закріплено. Я очікую, що з цього дня очолюватиму цей політичний простір».

Посада президента Португалії є переважно церемоніальною, але має деякі ключові повноваження, зокрема право розпускати парламент і блокувати законодавство за певних обставин.

Деякі аналітики припускають, що консервативна підтримка Сегуро, а також високий рівень відхилення Вентури приблизно двома третинами виборців, можуть свідчити про те, що навіть якщо Чега зрештою переможе на наступних загальних виборах, потенційний центристський альянс перешкодить йому керувати.