444 860 транспортних засобів імпортували в Україну торік. Це на 17% більше, ніж у 2024-му, проте все ще на третину менше, ніж у 2021 році.

Про це йдеться в аналітиці Опендатабот, передає Інше ТВ.

Україна залишається ринком вживаних авто: понад 70% імпорту торік — це саме авто з пробігом. Середній вік ввезеного транспорту за рік не змінився: 9 років. До порівняння, у 2021 середній вік нововвезених автівок був 11 років.

На цьому тлі траплялися й справжні автомобільні раритети: від мопеда Honda Monkey 1967 року до класичного Chevrolet Corvette 1971 року. Навіть електросегмент має своїх «ветеранів»: найстарішому електромобілю, Peugeot iOn, уже 15 років.

Напередодні повернення податків на ввезення електроавто, такі машини мали неабиякий попит — це кожне четверте авто, яке перетнуло кордон торік. Електрички навіть обійшли за популярністю дизельні машини: 109 309 електрокарів проти 94 014 дизельних. Проте лідерство все одно за бензиновими авто: 195 059 транспортних засобів.

Варто зазначити, що з 504 люксових авто, які підпали під податок на розкіш, половина теж була електричними. Найбільш запитаною маркою авто став Volkswagen, водночас Tesla Model Y стала найпопулярнішою імпортованою автівкою року.

Втім варто зазначити, що Volkswagen лідирує у 20 областях. Винятками стала Одеська область, де лідерство несподівано взяв BMW, у Чернігівській та Донецькій — Renault, а в Херсонській області лідером став мото-бренд Spark.

Якщо ж дивитися виключно на електромобілі, тут картина ще однозначніша — Tesla стала брендом № 1 у 22 регіонах країни, поступившись лише в Закарпатській області Volkswagen та у Сумській — китайському BYD.

Майже кожен п’ятий ввезений транспортний засіб був зареєстрований у столиці: 80 425 авто. Львівщина утримує друге місце — 51 730 автівок. До п’ятірки лідерів також увійшли Київщина (28 179), Дніпропетровщина (26 311) та Рівненщина (23 608). На Миколаївщині було зареєстровано 6393 ввезених автівок.

