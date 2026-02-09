У межах заходів зі зниження наступальних спроможностей російського агресора підрозділи Сил оборони України продовжують завдавати вогневого ураження по військових об’єктах ворога на тимчасово окупованих територіях України та на території рф.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, передає Інше ТВ.

Зокрема, у ніч на 9 лютого в районі міста Суджа Курської області рф уражено пункт управління підрозділу повітряно-десантних військ противника.

На ТОТ Херсонської області, в районі н.п. Новоолексіївка, уражено склад боєприпасів ворога.

Окрім того, за результатами попередніх уражень, зокрема складу БпЛА у районі м. Ростов-на-Дону Ростовської області рф, підтверджено знищення трьох контейнерів із FPV-дронами та комплектуючими. За попередніми даними, знищено близько 6 тисяч FPV-дронів. Пошкоджень також зазнали ще декілька контейнерів із безпілотниками.

Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються.