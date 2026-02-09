Нещодавно представники Міністерства оборони Ізраїлю заявили своїм американським колегам, що програма балістичних ракет Ірану становить екзистенційну загрозу, і що Єрусалим готовий діяти в односторонньому порядку, якщо це буде необхідно.

Про це пише Jerusalem Post.

За даними джерел у сфері безпеки, наміри Ізраїлю ліквідувати ракетний потенціал та виробничу інфраструктуру Ірану були передані останніми тижнями через серію обмінів думками на високому рівні. Військові представники окреслили оперативні концепції щодо послаблення програми, включаючи удари по ключових виробничих об’єктах.

«Ми сказали американцям, що завдамо удару самостійно, якщо Іран перетне червону лінію, яку ми встановили щодо балістичних ракет», – сказало джерело, додавши, що Ізраїль ще не досяг цього порогу, але постійно стежить за розвитком подій всередині Ірану.

Посадовці наголосили, що Ізраїль залишає за собою свободу дій, і наголосили, що він не дозволить Ірану відновлювати стратегічні системи озброєння в масштабах, які загрожують існуванню Ізраїлю.

Один представник Міністерства оборони назвав нинішній момент «історичною можливістю» завдати значного удару по ракетній інфраструктурі Ірану та нейтралізувати активні загрози Ізраїлю та сусіднім державам.

Під час нещодавніх переговорів Ізраїль також представив плани щодо ураження додаткових об’єктів, пов’язаних з ракетною програмою, за словами чиновника.

Ізраїльські чиновники стурбовані тим, що Трамп запровадить модель обмежених ударів

Кілька чиновників висловили занепокоєння тим, що президент США Дональд Трамп може застосувати модель обмежених ударів, подібну до нещодавніх операцій США проти хуситів у Ємені, яка, як вони побоюються, може залишити критично важливі можливості Ірану недоторканими.

«Занепокоєння полягає в тому, що він може вибрати кілька цілей, оголосити про успіх і залишити Ізраїль розбиратися з наслідками, як і з хуситами», – сказав інший військовий чиновник, додавши, що часткові заходи не будуть усунути основну загрозу.

Очікується, що в Армії оборони Ізраїлю бригадний генерал Омер Тішлер, новий командувач повітряних сил, супроводжуватиме прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньяху під час його майбутньої поїздки до Сполучених Штатів.

Тішлер представлятиме начальника штабу Армії оборони Ізраїлю генерал-лейтенанта Еяля Заміра, оскільки наразі у Вашингтоні немає аташе з питань оборони після рішення міністра оборони Ізраїлю Каца не затверджувати кандидатуру військових на цю посаду.