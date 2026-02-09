Майора тилу бригади ДШВ підозрюють у корупційних схемах із постачання продуктів неналежної якості для військових.

У межах програми «Нечесні закупівлі» йому повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди, шахрайстві та ухиленні від військової служби, повідомили в Офісі генпрокурора.

У червні 2025 року майор отримав 10 тис. доларів США за підміну товарних позицій продуктів харчування – помідори замінювали на огірки, яблука – на апельсини. Частину продукції списували та привласнювали через підконтрольних осіб, до військових частин доставляли навіть зіпсовані овочі та фрукти. Також перевіряється походження грошових переказів на суму 1,8 млн гривень та можливе причетність до цих коштів постачальників і командування частини.

Слідство встановило, що майор у 2025 році систематично ухилявся від служби, обманюючи командування. Він неодноразово «десантувався» за кордон, відвідавши Аргентину, Австрію, Швейцарію, Францію, Італію, Японію, Чехію, Туреччину, Єгипет та Антарктиду. Загалом він був відсутній на службі щонайменше 38 діб, при цьому продовжував отримувати премії.

За процесуального керівництва Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону майору повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 409, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 368 КК України. Його заступниця отримала підозру за ч. 1 ст. 369 КК України.

Під час обшуків у майора вилучено 51 тис. доларів США, 2,1 тис. євро, 201 тис. гривень, автомобілі, документи на елітну нерухомість, колекцію брендових речей вартістю понад 8 млн грн та боргові розписки на 120 тис. доларів. У заступниці вилучено боргові розписки на 20 тис. доларів, мобільні телефони, ноутбуки, банківські картки та документи.

5 лютого 2026 року майора затримано, суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. До суду скеровано клопотання щодо обрання запобіжного заходу для заступниці у вигляді домашнього арешту.