У січні поточного року до місцевих бюджетів Миколаївської області сплачено 978,4 млн гривень податків і зборів. Порівняно з січнем 2025 року надходження збільшилися на 134,1 млн гривень.

Платники області демонструють високу податкову дисципліну та відповідальність. Зростання надходжень – це результат роботи бізнесу і громадян. Дякуємо кожному!

У розрізі податків за січень найбільше надходжень до місцевих бюджетів традиційно забезпечили платники податку на доходи фізичних осіб та платники єдиного податку.

Зокрема, місцеві скарбниці отримали 614,6 млн грн ПДФО (питома вага в загальній сумі надходжень місцевих бюджетів 62,8 відс.) та 229,5 млн грн єдиного податку (23,5 відс.), що сплатили суб’єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування. Також серед лідерів з наповнення місцевих бюджетів – податок на землю (7,9 відс.) – 77,1 млн гривень.

Своєчасна та повна сплата податків – ключ до фінансової стабільності місцевих бюджетів. Саме надходження до місцевих скарбниць дозволяють органам місцевого самоврядування забезпечувати стабільне функціонування інфраструктури, надавати якісні соціальні послуги, підтримувати освітні, культурні та медичні заклади, а також реалізовувати важливі регіональні ініціативи. Разом переможемо! Слава Україні!

Головне управління ДПС у Миколаївській області