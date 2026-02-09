Президент України Володимир Зеленський провів селектор по ситуації в енергетиці та ліквідації наслідків російських ударів.

Що обговорювалося, він поінформував на своєму телеграм-каналі, передає Інше ТВ.

На селекторі пролунали доповіді по кожній області, але особливу увагу звернули на те, ще зараз ситуація найскрутніша.

«Найскладніші обставини досі в столиці: більш ніж 1400 багатоквартирних будинків Києва без опалення, і важливо, щоб люди з кожного такого будинку отримували всю необхідну підтримку. Також у Києві буде збільшено обсяг програми пакунків тепла. Найближчим часом програма вийде на обсяг роздачі людям 40 тисяч таких пакунків, і значна частина саме в Києві.

Були доповіді по ситуації на Київщині, у Харкові та в інших містах області, на Сумщині, Чернігівщині, Донеччині, на Дніпровщині, у Кропивницькому й області. Окремо обговорили ситуацію на Херсонщині: 6 населених пунктів області у важких енергетичних умовах через постійні удари безпілотників і, відповідно, надзвичайно складні обставини для відновлення. Обласна влада повинна забезпечити додаткову роботу в цьому напрямі – і захисну, і відновлювальну», – зазначив Зеленський і подякував всім, хто працює над масштабуванням транскордонної співпраці з Румунією, щоб збільшити обсяги можливого імпорту електрики в Україну.

Також очільник країни вимагає більше захисту й більше комунікації з партнерами щодо ударів росіян по атомній генерації, в тому числі інфраструктурі та мережах, які повʼязані з атомними станціями, – щоб світ про це знав.

Крім цього, з командувачем Повітряних сил ЗСУ та міністром оборони було обговорено виконання партнерами домовленостей щодо постачання ракет для ППО.

«Повинен бути чіткий графік отримання відповідних пакетів від партнерів, і всі інституції нашої держави повинні максимально включитись, щоб прискорити постачання. Не має бути таких ситуацій, коли паузи в постачанні для України фактично посилюють результат російських ударів. На кожне російське намагання зламати Україну й українців мають бути чіткі відповіді. Дякую всім, хто з Україною!», – зазначив Президент.