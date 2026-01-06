У російських військах безпілотних систем налічується вже 80 тис. військовослужбовців. На другому етапі, у 2026 році, їх планують розширити удвічі – до 165,5 тис. А до 2030 року – майже до 210 тис.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський після наради з командирами провідних підрозділів БпС Сил оборони, передає Інше ТВ.

«Також нам відомо, що держзамовлення з виробництва далекобійних дронів в рф виконано на 106% за рік, і воєнно-промисловий комплекс країни-агресора виробляє понад 400 таких таких БпЛА щодоби.

Ми чітко усвідомлюємо, з чим нам доведеться зіткнутися вже найближчим часом, і що саме слід зробити для нейтралізації ворога на полі бою безпілотних систем.

У сучасній війні це першочергова мета. Для цього, серед іншого, поставив задачу формувати спеціальні підрозділи, покликані ефективно виявляти і знищувати ворожі високотехнологічні дронові підрозділи, пункти управління та екіпажі безпілотних авіаційних комплексів окупантів.

Той, хто має перевагу в кількості і якості БпС, зберігає більше своїх воїнів та ефективніше нищить противника. І ми продовжуємо утримувати перевагу в кількості застосувань FPV-дронів», – зазначив Олександр Сирський.

За його словами, грудень 2025 року став першим місяцем, коли підрозділи безпілотних систем Сил оборони України знешкодили приблизно стільки ж військовослужбовців окупаційної армії, скільки росія призвала за місяць. «Ворог втратив понад 33 тисячі особового складу. У це число входять тільки підтверджені відео випадки, але реальні втрати окупантів більші. Вдячний воїнам наших підрозділів безпілотних систем (БпС) за результативність у знищенні ворога та постійне зростання показників бойової роботи», – зауважив Головнокомандувач ЗСУ.

У грудні нашими підрозділами безпілотних авіаційних комплексів (БпАК) виконано близько 339 тис. завдань, наземних роботизованих комплексів (НРК) – майже 2,1 тис.

Загальна кількість уражених/знищених цілей безпілотниками Сил оборони зросла на 31%, а кількість ураженого особового складу противника – більш як на чверть.

«Найважливішою частиною цієї спільної роботи були виступи командирів провідних підрозділів БпС Сил оборони, які поділились з колегами досвідом ефективного застосування безпілотних літальних апаратів і наземних роботизованих комплексів та своїми передовими технічними розробками. Ворог уже відчув на собі їхню вибухову міць. Розвиваємо та масштабуємо.

Крім того, в Збройних Силах запущено систему технічної підтримки БпС та систему інформаційної підтримки виробників», – додав Олександр Сирський.

Як повідомляло Інше ТВ, У 2025 році Міноборони допустило до експлуатації понад 1300 одиниць ОВТ, найбільше з-поміж них – БпАК