Сьогодні у Парижі президент України Володимир Зеленський, президент Франції Емманюель Макрон та прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер підписали Декларацію про наміри щодо розгортання багатонаціональних сил.

“Декларацію про наміри між Україною, Французькою Республікою та Сполученим Королівством Великої Британії та Північної Ірландії щодо розгортання багатонаціональних сил на підтримку оборони, відбудови та стратегічної стійкості України підписують: від України – Президент України Володимир Зеленський, від Французької Республіки – Емманюель Макрон, від Великої Британії – прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер”, – оголосили перед підписанням.

Після цього три лідери поставили підписи під документом.

За словами президента Франції, чисельність української армії після припинення війни становитиме 700 тис. осіб, а західні партнери зобов’язалися забезпечити її підтримку.

Іноземні сили з країн «Коаліції охочих» будуть розгорнуті на суші, в повітрі та на морі для забезпечення дотримання режиму припинення вогню, додав він.

У комюніке Паризького засідання Коаліції охочих сказано:

“Ми підтвердили, що ці заходи щодо гарантування безпеки повинні бути суворо виконані на прохання України після того, як відбудеться надійне припинення воєнних дій”.

Зазначається, що ці елементи будуть під керівництвом Європи, за участю також неєвропейських членів Коаліції, за участю США, “включаючи американські можливості, такі як розвідка та логістика, із зобов’язанням США підтримати сили в разі нападу”, повідомляє Суспільне.

Зеленський заявив, що підписані документи є сигналом серйозності намірів Європи та всієї Коаліції працювати заради реальної безпеки. Вони посилюють подальшу юридичну роботу в країнах із парламентами, щоб у разі успіху дипломатії була повна готовність до розгортання сил.

Вже визначено:

які країни готові брати лідерство у безпеці на землі, в небі, на морі та у відновленні;

які сили потрібні та як вони будуть керуватися і фінансуватися;

як працюватиме моніторинг.

Зеленський наголосив, що ключовим елементом залишається українська армія, на основі якої працюватимуть усі інші безпекові механізми. Військові України, Франції та Британії вже детально опрацювали питання розміщення, кількості сил і необхідних видів озброєння.

За інформацією французької сторони, на засіданні Коаліція охочих присутні 35 учасників, серед яких 27 глав держав та урядів. Також у саміті бере участь американська делегація у складі Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера, а також головнокомандувача Об’єднаних сил НАТО в Європі генерала Алекса Гринкевича.

Переговори в Парижі продовжаться завтра, однак у вужчому форматі

Від української сторони в роботі залишаться Буданов, Арахамія, Умєров, Кислиця та Бевз. Решта делегації на чолі з президентом Володимиром Зеленським вирушає на Кіпр.