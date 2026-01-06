У найближчі дні в Україні очікується погіршення погоди. Синоптики прогнозують сніг, хуртовини та різке похолодання, передає УНН із посиланням на Укргідрометцентр.

8–9 січня у західних, північних областях, а також на Вінниччині та Черкащині очікується ускладнення погоди – повідомили у ДСНС.

Синоптики Укргідрометцентру прогнозують:

cніг і хуртовини. У західних, Вінницькій та Житомирській областях значний сніг – 10–25 см, пориви вітру до 15–18 м/с, хуртовини. На дорогах – снігові замети;

ожеледиця та мокрий сніг. У Київській і Чернігівській областях – сильний сніг і мокрий сніг (місцями до 25 см), хуртовини, налипання снігу, на дорогах ожеледиця. На півдні Київської та Чернігівської областей, у Сумській і Черкаській – сніг із дощем, місцями ожеледь.

10–11 січня різке похолодання! У західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях – вночі 14–20° морозу, місцями до 23°, вдень 9–15° морозу; у Кіровоградській та Полтавській – 6–12° морозу; на півдні, сході та Дніпропетровщині – від 4° морозу до 4° тепла – резюмували синоптики.