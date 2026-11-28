Конвой російських суден, що перевозив військову техніку до Лівії, розвернувся в Середземному морі після того, як 22 листопада українські морські дрони потопили російський корвет у порту Бенгазі.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на трьох співрозмовників у військових та безпекових структурах.

Зміна курсу конвою, про яку раніше не повідомлялося, демонструє, як Росія намагається захистити свої військово-морські активи після атаки українських морських дронів, унаслідок якої в Лівії — приблизно за 2000 км (1240 миль) від зони бойових дій в Україні — було потоплено російський військовий корабель.

За словами європейського військового посадовця, який відстежував пересування конвою, група суден, яку супроводжував російський фрегат «Головко», розвернулася поблизу Сицилійської протоки саме в день атаки в Бенгазі.

Ця протока є проміжним пунктом на шляху до узбережжя Північної Африки.

Представник української військової розвідки та посадовець із питань безпеки на Близькому Сході — обидва обізнані із ситуацією навколо конвою — підтвердили, що флотилія змінила курс і більше не прямує до Лівії.

Міністерство оборони Росії не надало оперативної відповіді на запит про коментар, надісланий у неробочий час.

Хоча Росія та Україна неодноразово завдавали ударів по військових і комерційних суднах одна одної в Чорному морі, атаки в інших регіонах траплялися значно рідше.

Згідно з даними платформи MarineTraffic, що відстежує рух суден, три кораблі, які входили до складу другого конвою — вантажні судна або судна типу «ро-ро» (для перевезення техніки) під російським прапором («Maia 1», «Lady R» та «Lady D»), — востаннє передавали свої координати 12 листопада в районі Біскайської затоки.

Оператори цих суден — російські компанії АТ «Совфрахт» та «МГ-Флот» — перебувають під санкціями Європейського Союзу та Сполучених Штатів.

За словами європейського посадовця, конвой, що вийшов із Калінінграда 5 листопада, востаннє фіксували 25 листопада поблизу Алжиру, і наразі незрозуміло, куди він попрямує далі. Джерело на Близькому Сході повідомило, що судна призупинили свій рух у Середземному морі.

Уряд, що базується на сході Лівії, повідомив, що корвет «Меркурій», який зазнав атаки 22 листопада, перебував на стоянці на військово-морській базі в Бенгазі — об’єкті, який, за словами президента України Володимира Зеленського, став ціллю удару.

За словами європейського військового джерела, «Меркурій» супроводжував вантажне судно, що перевозило військову техніку до Лівії (завантаження розпочалося 13 жовтня); так само діяв і конвой, який згодом змінив курс.

Після громадянської війни східна частина Лівії опинилася під контролем воєначальника Халіфи Хафтара, чия «Лівійська національна армія» (ЛНА) підтримує зв’язки з Росією. Захід країни контролює визнаний на міжнародному рівні «Уряд національної єдності», що базується в Триполі.

Джерела в Європі та на Близькому Сході повідомили, що військова техніка, ймовірно, призначалася для Західної Африки — для потреб російського «Африканського корпусу», хоча частина вантажу могла бути призначена і для ЛНА, зазначило європейське джерело.

«Африканський корпус», створений Міністерством оборони Росії, фактично перебрав на себе діяльність найманців із ПВК «Вагнер» на континенті. Зокрема, він підтримує операції військового уряду Малі проти збройних ісламістських угруповань.

Деякі судна з цього конвою раніше були задіяні в так званому «Сирійському експресі» — схемі використання допоміжних комерційних суден для постачання військової техніки режиму Башара Асада під час громадянської війни в Сирії. Про це повідомило західне джерело у сфері морської безпеки, коментуючи судна, що змінили свій курс.

Як повідомляло Інше ТВ, Операція у берегів Лівії, в результаті якої був затоплений російський корвет «Меркурій», знищений бойовий вертоліт Ка-27 та уражений російський суховантаж MV ANGARA, була проведена без погодження з європейськими партнерами.