Повідомлення про злочин у одному із закладів громадського харчування у селі Новобузької громади надійшло до відділення поліції №1 Баштанського райвідділу опівночі 27 листопада від власниці.

На місці події поліцейські встановили, що 19-річний мешканець сусіднього селища, який раніше працював у цьому ж закладі, мав ключі від вхідних дверей приміщення. Вночі він проник до кафе, склав у пакети продукти харчування та алкогольні й безалкогольні напої, після чого викрав із робочого місця продавця більше 7 тисяч гривень та намагався покинути приміщення. У цей час до закладу зайшла власниця кафе, яка тримала колишнього працівника до приїзду поліції.

Як повідомили в поліції Миколаївської області, фігуранта поліцейські затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. У нього вилучили викрадені кошти та ключ від приміщення закладу.

Слідчі за процесуального керівництва Новобузького відділу Баштанської окружної прокуратури повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України – у закінченому замаху на таємне викрадення чужого майна (крадіжці), поєднаному з проникненням в інше приміщення, що вчинено в умовах воєнного стану. За скоєне підозрюваному загрожує до восьми років ув’язнення.

Найближчим часом суд обиратиме йому запобіжний захід.

Досудове розслідування триває.

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