Протягом доби рятувальники Миколаївщини ліквідували дві пожежі на території житлового сектору.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України в Миколаївській області, передає Інше ТВ.

Так, у с. Андрієво-Зорине Березанської територіальної громади Миколаївського району горіла покрівля літньої кухні. Рятувальники загасили займання на площі 15 кв. м.

Пожежу дерев’яної господарчої споруди на у с-щі Врадіївка Первомайського району ліквідували на площі 7 кв. м.

Причини пожеж встановлюються.

Як повідомляло Інше ТВ, Чотири пожежі ліквідували вогнеборці за позаминулу добу на Миколаївщині, одна з них спалахнула через російську атаку