Учора та сьогодні ворог атакував область безпілотними літальними апаратами. У Миколаєві пошкоджено виробниче приміщення промислового підприємства, виникла пожежа. Вогнеборці ліквідували її на площі 25 кв. м. Через повторну повітряну загрозу рятувальники змушені були відходити на безпечну відстань.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області, передає Інше ТВ.

Щодо пожеж, не пов’язаних із російською агресією, які виникли у Миколаєві:

– вчора зранку горіло сміття у двокімнатній квартирі п’ятиповерхівки. Рятувальники ліквідували пожежу та вивели на свіже повітря жінку 1937 р.н., де на неї вже чекали медики. Каретою «швидкої» постраждалу госпіталізували до лікувального закладу з попереднім діагнозом — отруєння продуктами горіння;

– вдень рятувальники загасили пожежу моторного відсіку легкового автомобіля Mitsubishi Diamante, який зайнявся під час руху. Ймовірна причина — несправність електричної системи;

– під ранок 27 листопада ліквідували пожежу господарчої будівлі на площі 100 кв. м. Вогнем знищено дах, вулики, бджолярське приладдя та речі домашнього вжитку.

Тут ніхто не постраждав.

Від ДСНС працювали понад 30 співробітників та 8 одиниць техніки.

Як повідомляло Інше ТВ, З п’яти пожеж на Миколаївщині за позаминулу добу дві спалахнули через атаку російських БпЛА