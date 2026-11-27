На Жерара Депардьє чекає новий судовий процес. У четвер 26 листопада Паризький апеляційний суд підтвердив направлення його справи до кримінального суду за звинуваченнями у зґвалтуванні, висунутим актрисою Шарлоттою Арну.

Цього ж дня суд виніс ухвалу про відсутність підстав для переслідування за епізодом, який інкримінується акторові і відноситься до 13 серпня 2018 року, проте Депардьє все ж таки постане перед судом за подіями 7 серпня.

Про це пише Еuronews.

«Правосуддя лише наполовину визнало його правоту, – заявив цього четверга один із адвокатів Жерара Депардьо Давид-Олів’є Камінскі в ефірі BFMTV. – Щойно ми отримаємо рішення, ми вивчимо можливість касаційної скарги».

За словами Карін Дюрр’є-Діболь, яка захищає Шарлотту Арну, це рішення стало для її клієнтки «полегшенням». “Це прецедент, який обіцяє історичний процес”, – заявила вона журналістам.

Сподіваючись уникнути нового судового етапу, 77-річний артист оскаржив ухвалу про суд, винесену в серпні 2025 року після п’яти років розслідування. У середині вересня його адвокати, Делфін Мейє і Давид-Олів’є Камінські, піддали критиці низку положень цього документа. Захист, зокрема, заперечував звинувачення у зґвалтуванні, стверджуючи, що немає доказів статевого проникнення, і заперечував описаний звинуваченням спосіб дій, заявляючи, що не було «ніякого злочинного наміру».

«Стан заціпеніння»

7 та 13 серпня 2018 року Шарлотта Арну, якій тоді було 22 роки, приходила до паризького особняка актора, якого знає з дитинства, щоб у неформальній обстановці репетирувати театральний текст. Вона стверджує, що артист, якому було тоді 69 років, змусив її до кількох проникнень пальцями.

Після закінчення п’яти років розслідування слідчий суддя розпорядився, щоб Жерар Депардьє постав перед окружним кримінальним судом департаменту за звинуваченням у згвалтуваннях, скоєних «шляхом морального тиску, пов’язаного зі станом заціпеніння, який позбавив Шарлотту Арну можливості протестувати та втекти». Суддя, зокрема, зазначила, що ні в «один момент» Жерар Депардьє не «переконався в добровільній і явній згоді» цієї молодої жінки, яка страждає на анорексію, «зловживаючи її вразливістю».

Крім Шарлотти Арну, звинувачення та скарги щодо Жерара Депардьє накопичуються вже вісім років. Наразі він перебуває в центрі розслідування в Парижі після заяви, поданої у травні 2025 року однією актрисою.

Ця заявниця звинувачує його у груповому зґвалтуванні за передбачуваної співучасті письменника Мішеля Уельбека під час зйомок фільму “Thalasso” у 2018 році у Франції.

Актор уже проходив через судовий процес. У травні 2025 року його визнали винним у сексуальних домаганнях щодо двох жінок під час зйомок фільму “Les Volets verts” у 2021 році. Хоча він подав апеляцію, 13 листопада Депардьє відмовився від оскарження, принісши «глибокі та щирі вибачення всім, хто міг від цього постраждати».

Як повідомляло Інше ТВ, 13 жінок звинуватили Депардьє у домаганнях на зйомках. Подробиці (ФОТО)