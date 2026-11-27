Розпочалася 1738-ма доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.

Протягом минулої доби зафіксовано 136 бойових зіткнень.

Про це йдеться в оперативній інформації Генштабу ЗСУ станом на 08:00 27.11.2026, передає Інше ТВ.

Учора противник завдав 81 авіаційний удар, під час яких скинув 219 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 7111 дронів-камікадзе та здійснили 1888 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, з них 21 — із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Обстрілів з боку ворога, зокрема, зазнали населені пункти Кореньок, Товстодубове, Бачівськ, Волфине, Яструбщина, Безсалівка, Лужки, Вовківка, Стара Гута, Бруски, Шалигине, Ходине, Шпиль, Зарічне, Чуйківка, Козаче Сумської області; Блешня Чернігівської області.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили вісім районів скупчення живої сили та техніки противника, шість пунктів управління БпЛА та позицію артилерії.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби агресор здійснив одну атаку, завдав семи авіаційних ударів, застосувавши 15 КАБ, та здійснив 42 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили три атаки противника у бік населених пунктів Бочкове, Василівка та Захарівка.

На Куп’янському напрямку ворог штурмував один раз в бік Куп’янська.

Спроби вклинитися в нашу оборону відбито на Лиманському напрямку, де окупанти проводили шість атак у бік населених пунктів Торське, Лиман та Ставки.

На Слов’янському напрямку противник здійснив п’ять атак у районах Пискунівки, Ямполя та Миколаївки.

На Краматорському напрямку окупанти штурмували один раз в бік Стінок.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 14 атак. Загарбники вели наступальні дії у районі населеного пункту Костянтинівка та у бік Грузького, Кучерового Яру та Вільного.

Шістнадцять атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Ганнівка, Новий Донбас, Добропілля, Чернігівка, Шевченко, Новофедорівка, Гуліве та Сергіївка.

На Олександрівському напрямку противник штурмових дій не проводив.

На Гуляйпільському напрямку окупанти п’ять разів атакували позиції наших захисників. Ворог намагався просунутися у бік населених пунктів Нове Запоріжжя, Гірке та Чарівне.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках противник штурмових дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Як повідомляло Інше ТВ, ЗСУ знешкодили ще 2 262 окупанта. Всі втрати ворога