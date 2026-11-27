Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення станом на 27 листопада 2026 року.

Особовий склад:

близько 1 648 161 (+2 262) осіб

Озброєння та військова техніка:

Танки: 12 514 (+2)

Бойові броньовані машини: 26 003 (+11)

Артилерійські системи: 52 858 (+33)

РСЗВ: 2 306 (+2)

Засоби ППО: 1 772 (+1)

Літаки: 456

Гелікоптери: 356

Безпілотні системи та ракети:

Наземні робототехнічні комплекси: 3 243 (+14)

БпЛА оперативно-тактичного рівня: 622 317 (+1 315)

Крилаті ракети: 5 278

Морська техніка:

Кораблі та катери: 36

Підводні човни: 2

Техніка забезпечення:

Автомобільна техніка та автоцистерни: 180 752 (+658)

Спеціальна техніка: 4 951 (+8)

У дужках зазначено втрати за минулу добу. Дані уточнюються.