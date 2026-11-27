Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення станом на 27 листопада 2026 року.
Особовий склад:
близько 1 648 161 (+2 262) осіб
Озброєння та військова техніка:
Танки: 12 514 (+2)
Бойові броньовані машини: 26 003 (+11)
Артилерійські системи: 52 858 (+33)
РСЗВ: 2 306 (+2)
Засоби ППО: 1 772 (+1)
Літаки: 456
Гелікоптери: 356
Безпілотні системи та ракети:
Наземні робототехнічні комплекси: 3 243 (+14)
БпЛА оперативно-тактичного рівня: 622 317 (+1 315)
Крилаті ракети: 5 278
Морська техніка:
Кораблі та катери: 36
Підводні човни: 2
Техніка забезпечення:
Автомобільна техніка та автоцистерни: 180 752 (+658)
Спеціальна техніка: 4 951 (+8)
У дужках зазначено втрати за минулу добу. Дані уточнюються.