Велика Британія спрямує 9,5 млн фунтів стерлінгів (близько 11 млн євро) на будівництво в Україні вітроелектростанції потужністю 200 МВт.

Очікується, що вона зможе забезпечувати електроенергією близько 300 тис. домогосподарств. Про це із посиланням на The Guardian повідомляє FREEДОМ.

Проєкт передбачає будівництво та експлуатацію об’єкта компанією Elementum Energy, зареєстрованою у Великій Британії, яка має офіси в Лондоні, Києві та Одесі. Де саме з’явиться нова електростанція, не розкривають із міркувань безпеки.

Як заявив міністр Ед Мілібенд, британське фінансування дозволить збільшити виробництво відновлюваної енергії в Україні, зміцнити її енергетичну незалежність та підтримати відновлення країни. Він також підкреслив, що Лондон має намір допомагати Києву створювати стійкішу енергетичну систему на тлі спроб Росії занурити українців у темряву.

Як зазначає The Guardian, від початку повномасштабного вторгнення Росія знищила або пошкодила понад 80% довоєнних генеруючих потужностей України. Відновлення енергетики стало одним із напрямів британської допомоги: уряд Великої Британії вже запропонував на ці цілі понад 770 млн фунтів стерлінгів. Кошти спрямовують як на екстрену підтримку, так і на довгострокові проєкти у сфері відновлюваної та атомної енергетики.

Попри російські атаки, з 2022 року Україна наростила потужності відновлюваної енергетики більш ніж на 3 ГВт. Це близько 20% усіх встановлених генеруючих потужностей країни. Приблизно третина нових потужностей припадає на вітроенергетику.

Як повідомляло Інше ТВ, Електростанцію, побудовану у Німеччині біля Північного потоку, демонтують і передадуть Україні (ФОТО)