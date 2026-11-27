Країни-члени Євроконтролю ухвалили рішення продовжити роботу Європейського фонду добровільної аеронавігаційної солідарності для України на 2027–2028 роки.

Такий результат став підсумком 66-го засідання Тимчасової ради Євроконтролю (PC/66) — ключового керівного органу Європейської організації з безпеки аеронавігації, повідомляє Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту України.

Українську сторону на засіданні представили фахівці Державної авіаційної служби України та Украероруху.

«Фонд працює з 2022 року та є важливим механізмом підтримки української аеронавігаційної системи. Упродовж 2023–2026 років завдяки йому Україна залучила понад 115,1 млн євро. Ці кошти допомагають підтримувати операційну готовність аеронавігаційної системи, зберігати інфраструктуру та фахівців і створювати основу для відновлення цивільних польотів, щойно це дозволить безпекова ситуація.

Рішення про продовження роботи Фонду — ще одне свідчення сталої підтримки України європейськими партнерами та інтеграції до спільного європейського авіаційного простору», – зазначили в Мінвідновлення.

Як повідомляло Інше ТВ, Європейський фонд добровільної аеронавігаційної солідарності підтримуватиме Україну у 2025-2026 роках