Невідомі принесли до ветеринарної клініки двох новонароджених левенят і залишили їх від імені Центру порятунку диких тварин на Київщині, не попередивши про це заклад. Ветеринари вже надали їм першу допомогу, після чого центр забрав їх під свою опіку.

Про це повідомили в Центрі порятунку диких тварин, передає hromadske.

Там розповіли, що вже звикли знаходити у ветклініці хворих їжаків, білок та інших диких тварин, яких люди залишають від імені центру. Однак історія з левенятами стала першою за весь час роботи установи.

«Левенята-підкидьки. Такого в історії нашого Центру ще не було! Цього разу навіть нас вдалося шокувати!», — йдеться у повідомленні.

З’ясувалося, що двох левенят, яким на вигляд лише кілька днів від народження, привезли до клініки двома днями раніше. Хто саме їх залишив, за яких обставин та чим тварин годували до цього — невідомо.

Як зазначається, на момент надходження левенята були в поганому стані та мали сильний закреп. У клініци надали їм необхідну ветеринарну допомогу, після чого малюків уже можна було перевезти до центру.

У центрі підкреслили, що ніколи не відмовляють тваринам у порятунку, але попросили попереджати про такі випадки заздалегідь.

«Нам потрібно підготуватися до їхньої появи, розрахувати сили, можливості та ресурси. Особливо коли йдеться про таких крихітних малюків, які потребують практично цілодобового догляду», — зазначили у дописі.

Нині левенята вже перебувають у закладі. Попереду — вигодовування, постійний догляд і значні витрати, тоді як центр переживає складну фінансову ситуацію.

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