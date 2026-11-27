Лідери Європейського Союзу, які зібралися у Брюсселі на позачерговий саміт 26–27 листопада, навряд чи досягнуть остаточної домовленості щодо надання Україні додаткового кредиту на 45 млрд євро у 2027 році. Рішення з цього питання більш імовірне у грудні, оскільки переговори щодо фінансової підтримки Києва пов’язані з дискусіями про наступний семирічний бюджет ЄС.

Про це повідомляє брюссельське інформаційне агентство Agence Europe з посиланням на європейських дипломатів, передає ZN.ua.

Згідно з офіційним порядком денним саміту, лідери ЄС мають обговорити пропозицію Єврокомісії від 18 листопада щодо додаткового фінансування України. Новий кредит має допомогти покрити дефіцит фінансування країни у 2027 році, який оцінюють у 70 млрд євро.

Запропонована позика на 45 млрд євро стане доповненням до вже погодженого кредиту на 90 млрд євро на 2026–2027 роки.

ЄС шукає компроміс щодо фінансування України

На відміну від попереднього кредиту, до якого не долучилися Угорщина, Словаччина та Чехія, цього разу Європейська комісія прагне забезпечити участь усіх 27 держав-членів.

Проти участі у новій програмі кредитування спочатку виступили чотири країни — Угорщина, Словаччина, Чехія та Болгарія. Однак 26 листопада прем’єр-міністр Болгарії Румен Радев оголосив про готовність його країни долучитися до фінансування невійськових потреб України.

Як повідомляє Euronews, Софія погодилася брати участь у фінансуванні бюджетної складової кредиту, на яку передбачено 20 млрд євро. Водночас Болгарія не долучатиметься до фінансування військової допомоги, обсяг якої має становити 25 млрд євро.

Німеччина, Нідерланди, Швеція, Данія та Ірландія наполягають, що домовленість щодо наступного довгострокового бюджету ЄС неможлива без вирішення питання фінансової підтримки України у 2027 році.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підтримала пропозицію канцлера Німеччини Фрідріха Мерца пов’язати ці два питання. Такий підхід може посилити переговорні позиції прихильників кредитування України, оскільки країни, які не бажають долучатися до нового кредиту, також виступають проти скорочення видатків ЄС на регіональний розвиток.

«Я не можу уявити ситуацію, за якої ми домовимося про багаторічний бюджет без домовленості щодо кредиту на 45 млрд євро», — заявив Agence Europe високопоставлений європейський дипломат.

Обслуговування кредитів може поглинути більшу частину резерву для України

Ще одним предметом переговорів стане фінансування витрат на обслуговування українських кредитів. У проєкті довгострокового бюджету ЄС на 2028–2034 роки передбачено резерв у розмірі 100 млрд євро для підтримки України.

Однак, за оцінкою одного зі співрозмовників Agence Europe, у разі погодження нового кредиту витрати на обслуговування наданих Україні позик протягом наступного семирічного бюджетного періоду можуть становити від 55 до 65 млрд євро залежно від відсоткових ставок.

Таким чином, якщо ці витрати покриватимуть коштом передбаченого для України резерву, на подальшу допомогу країні залишиться лише 35–45 млрд євро.

У Брюсселі обговорюють, з яких джерел фінансуватимуть виплату відсотків, зокрема за новим кредитом, обслуговування якого має розпочатися у 2028 році.

Лідери ЄС також мають розглянути умови надання нової позики, зокрема вимоги щодо проведення реформ та інвестицій. Як зазначає Euronews, переговори на нинішньому саміті мають підготувати ґрунт для досягнення остаточних домовленостей у грудні.

Як повідомляло Інше ТВ, Обговорення довгострокового бюджету ЄС: Чехія та Угорщина хочуть вивести фінансування України за межі цього бюджету