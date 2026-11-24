Остання пропозиція щодо бюджету Європейського Союзу на 2028–2034 роки, представлена ​​в суботу головою Європейської ради Антоніу Коштою, є неприйнятною для країн Центральної Європи.

Про це заявили лідери цих держав після зустрічі в Братиславі, що відбулася в понеділок, повідомляє Reuters.

Лідери країн ЄС обговорять пропозиції Кошти на спеціальному саміті 26–27 листопада. Мета обговорення — зменшити розбіжності між країнами, які є чистими донорами бюджету ЄС, і тими, хто отримує з нього більше коштів, ніж вносить, а також досягти домовленості в грудні.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо повідомив, що глави урядів країн Вишеградської групи — Польщі, Чехії, Угорщини та Словаччини — вважають цю пропозицію неприйнятною і зазначають, що до досягнення будь-якої угоди ще дуже далеко. За його словами, такої ж думки дотримується й Австрія.

«Від імені нас усіх п’ятьох можу сказати, що пропозиція, представлена ​​паном Коштою в суботу, для нас є неприйнятною», — заявив Фіцо.

Він зазначив, що чотири країни Вишеградської групи — кожна з яких отримує з бюджету ЄС більше, ніж робить внесків, — займуть спільну позицію на бюджетних переговорах. Основну увагу вони приділятимуть фінансуванню політики згуртування (cohesion funding) для бідніших регіонів, а також підтримці сільського господарства.

«Я буду дуже непохитним і не погоджуся на жодну версію бюджету ЄС, яка призведе до зростання цін на енергоносії, серйозних соціальних наслідків або послаблення оборонного потенціалу Польщі та інших країн на східному фланзі», — заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш раніше в понеділок заявив, що ця пропозиція є «абсолютно неприйнятною».

Він зазначив, що не згоден із розподілом коштів: на його думку, частка бюджету, що виділяється державам-членам, є недостатньою порівняно з витратами на центральні програми. Він також додав, що фінансування України слід вивести за межі цього бюджету.

Пропозиція викликала критику з обох сторін. Німеччина — найбільший нетто-донор бюджету — вважає, що сума все ще занадто висока; проти також виступили Франція та головний переговірник Європейського парламенту з питань бюджету.

Бюджет ЄС — це інструмент, за допомогою якого блок із 27 країн фінансує всі свої напрями політики: від підтримки фермерів до розвитку нових технологій, а також підтримки промисловості й наукових досліджень в умовах конкуренції з боку Китаю та Сполучених Штатів.

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр у Братиславі знову наголосив, що Будапешт «не погоджується на прив’язку фінансування України до семирічного бюджету» і не прийме ситуацію, за якої фінансування України перетворюється на «зобов’язання».

Кошта запропонував внести зміни до проєкту Європейської комісії, скоротивши загальний семирічний бюджет на 40 мільярдів євро (44 мільярди доларів) — до 1,582 трильйона євро. Це менше порівняно з пропозицією, яку в жовтні представило ірландське головування в ЄС, і на 180,6 мільярда євро менше порівняно з початковим варіантом Єврокомісії.

Як повідомляло Інше ТВ, раніше прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо звинуватив німецького канцлера Фрідріха Мерца в “шантажі” після того, як Берлін наполіг на тому, щоб пов’язати угоду про фінансування України з переговорами щодо наступного довгострокового бюджету Європейського союзу.