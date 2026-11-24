На міжнародному конкурсі краси “Міс Всесвіт — 2026” пройшов найяскравіший конкурс національних костюмів, на якому представниця України Анна Ніконова показала національний костюм “Золота пектораль”.

Костюм “Золота пектораль” створили за мотивами знаменитої скіфської прикраси, знайденої на території України понад пів століття тому. Вбрання також містить елементи, які нагадують про війну Росії проти України.

Основою образу стала золота пектораль, яку український археолог Борис Мозолевський знайшов у 1971 році під час розкопок скіфського кургану Товста Могила на Дніпропетровщині.

Дизайнери переосмислили стародавню прикрасу, перетворивши її на символічну мапу України. Кожен елемент композиції відповідає певній частині країни. Морські мотиви символізують південні регіони та український Крим, колосся пшениці, коні й квіти — родючість українських земель, а дерева та фігурки тварин — природу Півночі.

Для виготовлення костюма використали тисячі деталей ручної роботи, металеві прикраси, бурштин і перли. Усі ці елементи розмістили на чорному оксамиті. Образ доповнили тіарою та шифоновою фатою.

Окремою деталлю стали стріляні гільзи, закріплені на рукавах вбрання. За задумом авторів, вони символізують боротьбу України за незалежність і нагадують про війну, яка триває.

Костюм створили дизайнер Василь Католик і команда Catolic Atelier.

Вбрання “Золота пектораль” Анна Ніконова вже продемонструвала на міжнародній сцені під час шоу національних костюмів. Відео її виходу опублікували на сторінці “Міс Всесвіт Україна” у Facebook.