У суботу, 28 листопада, в Україні вшановують пам’ять жертв Голодоморів.

Цей день пам’яті відзначають щороку в четверту суботу листопада на підставі указів Президента 1998-го та 2007 років, повідомляє Укрінформ.

Загалом українці у ХХ ст. пережили три Голодомори: 1921-1923-го, 1932-1933-го і голод 1946-1947 років. Наймасштабнішим був голод 1932-1933 років – саме його називають геноцидом українського народу, здійсненим сталінським режимом.

Голодомору передували насильницька колективізація сільських господарств, «розкуркулення» селян, хлібозаготівельна кампанія, масовий терор на селі. Терор голодом, що діяв в Україні протягом 22 місяців, – це свідома і цілеспрямована політика сталінського уряду, стратегія і тактика якої виконувалася починаючи з 1928 року. Ця карально-репресивна акція була спрямована на упокорення українського селянства, знищення самостійних селянських господарств – соціально-економічних підвалин української нації.

Після тотальних репресій щодо української інтелігенції та духівництва жертвами тодішньої влади стали селяни.

Масовому голоду в Україні передувало кілька подій. Зокрема, 18 листопада 1932 року вийшла постанова ЦК КП(б)У «Про заходи щодо посилення хлібозаготівель», яка передбачала покарання за невиконання планів заготівлі зерна – сільські господарства каралися «натуральними штрафами», тобто конфіскацією 15-місячної норми м’яса. Згодом до переліку компенсаційних харчів додали картоплю і сало, наприкінці року – продукти тривалого зберігання. Окрім того, видана цього ж дня постанова «Про ліквідацію контрреволюційних гнізд та розгром куркульських груп» дозволяла відбирати у селян хліб за статтею про «контрреволюційні злочини».

Вже за кілька днів, 26 листопада, вийшов наказ наркома юстиції і генерального прокурора УРСР, в якому наголошувалося, що «репресії є одним із потужних засобів подолання класового спротиву хлібозаготівлі». Таким чином, штучно створений голод став добре продуманою та ретельно замаскованою каральною операцією.

Передусім в українських селян забрали вирощене ними зерно, а потім численними «натуральними штрафами» та обшуками позбавили останніх запасів продовольства. У грудні 1932 року у 82-х районах України була заборонена торгівля продуктами, також припинилося постачання промислових товарів. На початку 1933 року селян позбавили останніх надій на порятунок, заборонивши виїзд з охопленої голодом України. Залишившись без хліба, селянські сім’ї вживали у їжу різні сурогати: кукурудзяні качани і стебла, просіяне лушпиння, сушену солому, гнилі кавуни і буряки, картопляне лушпиння, стручки акації, товчену кору і листя дерев.

Терор голодом, що тривав в Україні протягом 22 місяців, забрав, за офіційними даними, близько 4 млн життів. Окремим жахом Голодомору, за інформацією Українського інституту національної пам’яті, була надзвичайно велика смертність серед дітей. У багатьох районах України у вересні 1933 року за шкільні парти не сіли близько двох третин учнів. Найбільше постраждали Полтавщина, Черкащина, Кіровоградщина та Київщина. У цих регіонах в окремих районах упродовж 1933 року вимерло понад половини населення. Смертність перевищувала середній рівень у 8-9 і більше разів. У нинішніх Вінницькій, Одеській, Дніпропетровській областях рівень смертності був вищий у 5-6 разів, у Донецькій і Луганській області – у 3-4 рази.

Упродовж десятиліть тема Голодомору була табуйованою. За комуністичного режиму навіть говорити про голод тих років було суворо заборонено. Дослідження цієї трагедії розпочалися лише наприкінці 80-х років минулого століття.

Відповідно до Закону «Про Голодомор 1932-1933 років в Україні», ухваленого 28 листопада 2006 року, голод 1932-1933 років є актом геноциду українського народу, а його «публічне заперечення… визнається наругою над пам’яттю мільйонів жертв Голодомору, приниженням гідності українського народу і є протиправним».

Постановою Апеляційного суду Києва від 13 січня 2010 року радянських очільників – Йосипа Сталіна, В’ячеслава Молотова, Лазаря Кагановича, Павла Постишева, Станіслава Косіора, Власа Чубаря, Менделя Хатаєвича – визнано винними в організації Голодомору в Україні.

За даними Міністерства закордонних справ, станом на 2024 рік на парламентському рівні Голодомор 1932-1933 років визнали геноцидом українського народу близько 30 країн, а на регіональному (муніципальному) – 11. Крім того, Голодомор 1932-1933 років в Україні визнали геноцидом українського народу такі міжнародні організації, як ПАРЄ, Європарламент, Балтійська асамблея.

Варто також нагадати, що на 2026 рік припадають 80-ті роковини масового голоду 1946-47 років. За інформацією УІНП, причиною голоду 1946-47 років стала сукупність чинників, серед яких – страшна посуха, повоєнна розруха та відсутність чоловічих рук для обробки землі, припинення постачання продовольства із США в рамках лендлізу. А також – показове рішення Радянського Союзу відправляти зерно країнам Східної Європи, які теж постраждали від посухи, щоб довести світу переваги комунізму.

Для реалізації цього плану колгоспам ставили нереальні завдання – зібрати і відправити з України до Москви більше 360 млн пудів зерна. Щоб виконати цей план, колгоспи починають збирати запаси із приватних селянських господарств. Часто зібране зерно мокло і псувалося на колгоспних токах, однак людям його не давали – на той час досі діяв сталінський «Закон про п’ять колосків», який загрожував таборами навіть дітям, які збирали зерно по стерні. Щоб вижити, люди їли лободу, цвіт акації, «калачики», горобців, мишей.

Тисячі українців їхали на західні землі, щоб обміняти речі на їжу: там не було такого голоду, бо радянська влада ще була слабкою, колгоспи лише організовувалися, а частину території контролювала УПА. Між тим, радянська преса жодним словом не обмовилася не лише про масштаби голоду, а навіть про саму наявність проблеми, нагадують в УІНП.

За оцінками фахівців Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, у 1946-47 роках надсмертність в Україні перевищила 700 тис. осіб, більше чверті жертв – діти до 14 років.

Нині, через більш ніж 90 років після трагедії, Росія продовжує спроби стерти Україну з мапи світу, знищити український народ, українську культуру, мову та історію.

За традицією, цього дня українці запалюють у своїх оселях свічку пам’яті на вшанування загиблих від штучного голоду. Крім того, о 16:00 оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання, а по всій Україні проходять пам’ятні заходи.

Як повідомляло Інше ТВ, Держархів Миколаївської області оприлюднив всі документи Колекції свідчень очевидців Голодомору 1932-1933 років