Розпочалася 1739-та доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 2825 осіб. Також знешкоджено три танки, 35 бойових броньованих машин, 42 артилерійські системи, шість реактивних систем залпового вогню, 10 засобів ППО, 10 наземних робототехнічних комплексів, 1359 безпілотних літальних апаратів, 575 одиниць автомобільної та сім одиниць спеціальної техніки ворога.

Протягом минулої доби зафіксовано 146 бойових зіткнень.

Про це йдеться в оперативній інформації Генштабу ЗСУ станом на 08:00 28.11.2026 щодо російського вторгнення

Учора противник завдав 73 авіаційних ударів, під час яких скинув 245 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 7892 дрони-камікадзе та здійснили 1948 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, з них 33 — із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Обстрілів з боку ворога, зокрема, зазнали населені пункти Винторівка, Гаврилова Слобода, Гута, Фотовиж, Бачівськ, Товстодубове, Кореньок, Яструбщина, Сімейкине, Бруски, Безсалівка, Отруба, Волфине, Павлівка, Малушине, Ободи, Мала Корчаківка, Корчаківка, Андріївка, Олексіївка, Іволжанське, Кияниця, Юнаківка, Лужки, Храпівщина, Миропілля, Зарічне, Запсілля, Нескучне Сумської області. Авіаудару зазнав населений пункт Кияниця.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили чотири райони скупчення живої сили та техніки противника, два пункти управління БпЛА та ще один важливий об’єкт противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби агресор здійснив одну атаку, завдав чотири авіаційні удари, застосувавши дев’ять КАБ, та здійснив 98 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили п’ять атак противника у бік Охрімівки, Варварівки та Радьківки.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив одну атаку в напрямку Куп’янська.

Спроби вклинитися в нашу оборону відбито на Лиманському напрямку, де окупанти проводили чотири атаки в бік Лиману.

На Слов’янському напрямку противник здійснив сім атак у районах населених пунктів Ямпіль, Озерне, Крива Лука та в бік Миколаївки.

На Краматорському напрямку противник штурмових дій не здійснював.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 12 атак. Загарбники вели наступальні дії у районі населеного пункту Костянтинівка та у бік Миколайпілля, Новопавлівки, Кучерового Яру.

Вісім атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися неподалік населених пунктів Ганнівка, Чернігівка, Мирне, Молодецьке та в напрямку Сергіївки, Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку противник штурмових дій не проводив.

На Гуляйпільському напрямку окупанти 10 разів атакували позиції наших захисників. Ворог намагався просунутися у бік населених пунктів Нове Запоріжжя, Долинка та в районі Добропілля, Гіркого, Чарівного, Білогір’я.

На Оріхівському напрямку ворог здійснив три штурмові дії в районі Малої Токмачки та в бік населених пунктів Павлівка, Лук’янівське.

На Придніпровському напрямках противник штурмових дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.