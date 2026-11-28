У ніч на 28 листопада (з 18:00 27 листопада) противник атакував 162 ударними БпЛА типу Shahed (74 із них — реактивні), «Гербера» та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків: Орел, Міллерово, Курськ — рф, ТОТ Донецьк, ТОТ АР Крим — Гвардійське.



Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.



Як повідомили в Командуванні Повітряних сил ЗСУ, за попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 141 ворожий БпЛА типу Shahed (54 із них — реактивні), «Гербера» та дронів інших типів.



Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 13 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на 7 локаціях.



Атака триває. У повітряному просторі перебувають кілька ворожих БпЛА.



