Німецький оборонний концерн Rheinmetall, імовірно, відмовиться від планів збудувати в Україні завод із виробництва 155-міліметрових артилерійських снарядів.

Про це пише German Aid to Ukraine із посиланням на виступ гендиректора Rheinmetall Арміна Паппергера під час презентації Capital Markets Day у Гамбурзі, передає hromadske.

Як зазначається, проєкт опинився на межі закриття після понад двох із половиною років затримок — жодного боєприпасу там так і не виготовили.

За його словами, вплив українського ринку на Rheinmetall наразі є вкрай обмеженим. І хоча остаточне рішення про закриття ще офіційно не затвердили, Паппергер заявив, що, на його думку, компанія не продовжуватиме цей проєкт.

Гендиректор пояснив це позицією українських підприємств, які, мовляв, прагнуть виробляти все самостійно. За його словами, Україна вже виготовляє значну кількість боєприпасів власними силами — особливо артилерійських снарядів малої та середньої дальності.

За оцінками Паппергера, Сили оборони України нині витрачають від 1 до 1,3 мільйона артилерійських снарядів на рік. Понад половину з них виробляють українські компанії.

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