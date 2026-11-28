Українські військові врятували нутрію під Покровськом. У вересні 2026 року тваринка сама прийшла до бліндажа українських захисників, тож і отримала їм’я Бліндаж.

Згодом військові передали нутрію волонтерам, які доправили її до столичного зоопарку, повідомляється на фейсбук-сторінці Київської міської державної адміністрації.

«Наразі нутрія почувається добре, проходить реабілітацію та адаптацію під постійним наглядом фахівців КиївЗоо», – зазначається в повідомленні КМДА.

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