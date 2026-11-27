Операція у берегів Лівії, в результаті якої був затоплений російський корвет «Меркурій», знищений бойовий вертоліт Ка-27 та уражений російський суховантаж MV ANGARA, була проведена без погодження з європейськими партнерами.

Про це в телефонній розмові з Головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні сказав Президент України Володимир Зеленський, інформує Офіс Президента України.

«Обговорили питання, над якими зараз працюємо, і дуже важливо, щоб ми розуміли одне одного. Я підтвердив, що нещодавня операція в Лівії була проведена без попередньої координації з нашими європейськими партнерами», – цитують Главу держави в ОПУ.

Президент сказав, що Україна налаштована забезпечити обмін усією необхідною інформацією між відповідними органами країн і підтримувати між ними прямий, регулярний та ефективний зв’язок.

Як повідомляло Інше ТВ, «Вкрай роздратований» міністр оборони Італії викликав українського аташе після удару по російському корвету в Лівії